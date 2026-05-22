Il ritorno del Benevento in Serie B riapre anche le porte della Coppa Italia, competizione che i giallorossi torneranno a disputare a distanza di quattro anni dall’ultima volta.

Con il salto di categoria, dunque, la Strega avrà la possibilità di misurarsi nuovamente nella manifestazione tricolore, tornando a respirare il fascino di una competizione che coinvolge il calcio professionistico nazionale. L’ultima apparizione dei giallorossi in Coppa Italia risale all’8 agosto 2022. In quell’occasione la squadra allenata da Fabio Caserta venne estromessa dal Genoa, col risultato di 3-2. Complice la retrocessione in Serie C arrivata al termine di quella stagione disastrosa, il Benevento ha perso il diritto di partecipare alla competizione tricolore, riservata alle formazioni di Serie A e Serie B, alle seconde classificate dei tre gironi di Serie C e alla vincitrice della Coppa Italia Serie C.

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