Forchia – Palazzo Iadanza diventa patrimonio pubblico e futura casa della cultura

Quella di lunedì resterà impressa a lungo nella memoria collettiva di Forchia come una giornata storica. Il Consiglio comunale, riunito in seduta serale, ha deliberato ufficialmente l’accettazione della donazione di Palazzo Iadanza, un maestoso immobile d’epoca dal valore storico, architettonico e identitario inestimabile. Il bene, destinato a finalità di preminente interesse pubblico, viene ceduto alla cittadinanza dal prefetto Guido Iadanza.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia