“Abito in contrada Cancelleria e voglio rendere noto e pubblicare il disagio che da diverso tempo tedia gli abitanti della mia Contrada. La storia è questa. Iniziamo dalla Provinciale Apice-Benevento, attuale Via Capodimonte, completamente impraticabile per via di buche profonde ed estenuanti semafori per lavori in corso. Ormai da troppo tempo. I rattoppi effettuati durano il tempo di una pioggerellina che tira via quel velo sottile di asfalto messo a posticcio quasi per dare un contentino” la testimonianza di un esercente residente nel comprensorio tra Capodimonte e contrada Cancelleria nel territorio comunale cittadino.

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