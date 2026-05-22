Procedure concorsuali per il dirigente tecnico, incarico demandato sino a qualche settimana fa ad Antonella Moretti (ora passata ad altro settore), assunta tramite l’ex articolo 110 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), procedura con cui gli enti locali (Comuni e Province) assumono dirigenti o alte specializzazioni tramite contratto a tempo determinato; per il dirigente amministrativo, invece, la figura destinata a sostituire Alessandro Verdicchio mai troppo compianto per la sua preparazione e disponibilità, il governo Mastella dovrebbe affidarsi alla mobilità. Nelle previsioni del “PIAO” (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) approvato ieri dalla giunta, ovviamente tali procedure non sono precisate. Si sa già, però, che il Comune di Benevento spenderà euro 137.274, 98 per lo stipendio dei due dirigenti, cifra lorda, alla quale andranno aggiunte varie indennità, che faranno lievitare il compenso ad oltre 100mila euro.

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