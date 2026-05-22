A Foiano di Val Fortore la campagna elettorale per le prossime amministrative è stata la più frizzante del Comprensorio, con i due schieramenti che si sono battagliati con toni aspri e pungenti.

Molte le accuse mosse dal candidato sindaco di ‘Foiano riparte – il Cambiamento che si vede’ Michele Paoletta contro l’uscente Giuseppe Ruggiero candidato per la riconferma con la lista ‘Uniti per Foiano’. Accuse dure, a cui Ruggiero ha replicato punto per punto, e per le quali ha annunciato querela.

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