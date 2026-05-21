Un finale amaro dal punto di vista personale e ora un nuovo capitolo ancora da decifrare. Non si è chiusa secondo i copioni sognati la stagione di Jacopo Manconi: l’attaccante giallorosso ha salutato la sua seconda annata con la maglia del Benevento con un doppio trofeo tra le mani ma con un cambio, drastico, dal punto di vista del minutaggio. La fotografia scattata sul suo finale di regular season e nelle due gare di Supercoppa è emblematica e descrive alla perfezione il momento vissuto dall’attaccante. Sono 110 i minuti collezionati dal classe ’94 di Vizzolo Predabissi nelle sue ultime 7 partite giocate, partendo sempre dalla panchina. In questo prospetto trovano spazio anche 2 gare osservate dalla panchina e 1 dalla tribuna, assente per squalifica.

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