E’ indirizzata al presidente della Provincia Nino Lombardi e alla Prefetto Raffaela Moscarella una nuova sollecitazione da parte del Comune di Ceppaloni centrata sulle condizioni delle strade di competenza della Rocca.

L’elenco delle istanze spiccate dal sindaco Cataudo è lungo, ma le provinciali che attraversano il territorio di Ceppaloni restano precarie. Uno stato di cose, bisogna evidenziarlo, comune a diverse aree del Sannio. Il primo cittadino in questa ultima comunicazione parla di condizioni “estremamente critiche” della strada provinciale per Tufara e della strada provinciale che collega le frazioni di Santa Croce e Barba di Ceppaloni, proseguendo fino alla frazione di San Giovanni e Beltiglio.

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