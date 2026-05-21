“Ho letto in questi giorni il clima di entusiasmo che ha accompagnato alcune valutazioni relative a specifiche aree cliniche dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’ all’interno del Piano Nazionale Esiti elaborato da Agenas. Un entusiasmo che appare francamente fuori luogo se si analizzano i dati nella loro interezza senza operazioni di selezione parziale delle informazioni”.

Così il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, componente della Commissione Sanità della Regione Campania, peraltro medico di professione.

“La relazione Agenas, riferita ai dati 2024 ed elaborata nel 2025, è la stessa che colloca la Campania tra le ultime regioni italiane per qualità e quantità delle prestazioni sanitarie e che posiziona il ‘San Pio’ tra le strutture con maggiori criticità nell’analisi complessiva. Parliamo di indicatori che fotografano una realtà ben diversa dalla narrazione trionfalistica di queste ore: bassi livelli di performance nelle attività chirurgiche, volumi operatori ridotti, tempi di attesa elevati, ritardi negli interventi oncologici e criticità nell’area emergenza-urgenza”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia