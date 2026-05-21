Da settimane si assiste a una gestione del personale e degli uffici comunali che definire caotica è un eufemismo. La scelta di creare micro-uffici isolati, anziché settori organici e strutturati, sta frammentando i servizi con un rischio concreto: la paralisi totale della macchina amministrativa.
Ad affermarlo sono i consiglieri comunali del Partito democratico a Palazzo Mosti, la capogruppo Floriana Fioretti, nonché Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese e Marialetizia Varricchio.

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