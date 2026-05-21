Un futuro tutto da scrivere, partendo però da una certezza: il Benevento vuole tenersi Andrea Ceresoli anche per la prossima stagione. Le modalità per fare in modo che il matrimonio con il laterale di Treviglio possa continuare sono tutte da valutare. Come noto, il club di via Santa Colomba vanta un diritto di riscatto sul cartellino attualmente di proprietà dell’Atalanta. Per far valere l’opzione, il Benevento dovrebbe versare circa due milioni di euro nelle casse della società nerazzurra. Una cifra importante, al momento considerata elevata dagli uomini mercato della Strega che comunque avranno tempo fino alla seconda metà di giugno – quando scadrà il termine per esercitare il diritto di opzione – per prendere una decisione. Il club è chiamato a scegliere la soluzione migliore sia dal punto di vista tecnico che economico, tenendo in considerazione anche un altro aspetto.

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