Fiat: Francois, in arrivo Topolino a 4 posti, una nuova 500 e il Grizzly

Roma, 21 mag. – (Adnkronos) – “Fiat resta grande nelle auto piccole, così aggiungeremo un modello a tre ruote in tipico stile italiano, e una ‘sorella maggiore’ della Topolino, sempre a due porte ma a quattro posti”. Sono alcuni degli annunci fatti nell’Investor Day di Stellantis da Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer del gruppo e Ad di Fiat. Il manager spiega poi che arriverà una nuova 500 e la nostra versione della E-Car, che nascerà a Pomigliano. Di questo modello – che “avrà un design iconico e sorprendente” – è stata mostrato solo uno scketch senza nessuna somiglianza con il modello reale. Sarà invece mostrato ai giornalisti il nuovo suv Grizzly, proposto in due versioni visto che sarà commercializzato in tre regioni e che – ha spiegato Francois – “completa la famiglia Panda e Grande Panda, costruito sulla stessa piattaforma ma diverso”. Un modello che “aumenterà il marchio, i ricavi e i margini”.