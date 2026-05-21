Ultimi giorni di comizi prima del silenzio elettorale di sabato 23 maggio. Martedì sera, per la prima volta dall’inizio della campagna elettorale, le due liste in corsa per le imminenti comunali del 24 e 25 maggio hanno parlato in contemporanea. A piazza Croce, dalle 18.30 alle 19.30, Insieme per Guardia del sindaco uscente Raffaele Di Lonardo. A piazza Castello, dalle 19 alle 20, Guardia Orizzonte Comune di Giovanni Ceniccola.

Un duello a distanza dai toni non meno pacati dei precedenti. Il primo cittadino ha esordito replicando alla critica sollevata dai suoi competitors nelle ore precedenti circa gli orari di chiusura degli esercizi pubblici ritenuti troppo restrittivi. «Rivolgersi ai titolari di licenza di pubblici esercizi solo dicendo loro che si vuole allungare l’orario di chiusura è offensivo nei loro confronti – ha affermato la fascia tricolore – , perché chi lancia questa proposta sa bene che gli orari di apertura o di chiusura delle attività commerciali li fissa in deroga il sindaco, ma all’interno di una normativa nazionale che impone determinati orari a seconda del tipo di attività».

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