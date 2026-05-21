Passi in avanti concreti nel non facile percorso di potenziamento dell’organico di medici nell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento.
Innanzitutto va rilevato il pieno successo del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Neurologia.
Sono stati infatti individuati in graduatoria i primi due specialisti da assumere, ma al tempo stesso c’è una robusta lista di idonei per possibili future assunzioni, con altri 9 specialisti idonei all’assunzione e 37 specializzandi a loro volta idonei all’assunzione.
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