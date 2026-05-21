Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto agli stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, con il supporto di unità cinofile del Nucleo di Sarno, hanno effettuato una serie di perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di 101 piantine di marijuana di altezza variabile dai 30 cm al metro. Le cannabacee erano pronte per essere messe a dimora, dove avrebbero ulteriormente prosperato date le condizioni ambientali favorevoli.

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