Beccata con la droga nel fuseaux: pusher nei guai

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio volte al contrasto dei traffici illeciti, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno tratto in arresto una donna con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri in forza alla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria nel corso di un normale posto di controllo.

Dopo aver intimato l’alt al veicolo che stava guidando, i militari hanno subito notato l’atteggiamento particolarmente agitato ed esitante della conducente durante le fasi di identificazione.

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