I controlli della compagnia dei Carabinieri di Benevento hanno condotto alla denuncia in stato di libertà di due persone. I militari della stazione di Apice hanno intercettato e denunciato un uomo di 47 anni del luogo, sorpreso alla guida di una Fiat Panda con un tasso alcolemico decisamente oltre i limiti di legge, tre volte superiore al limite consentito.

Da successivi accertamenti è emerso inoltre che l’uomo circolava con la patente revocata: per questa ragione, oltre alla denuncia, gli è stata comminata una maxi sanzione amministrativa di 5mila euro.

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