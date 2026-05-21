Sono partiti da Benevento assieme allo loro professoressa Linda Mercuro, e a Torino, al Salone del Libro più importante d’Italia, si sono distinti fra centinaia di studenti, aggiudicandosi il premio speciale per il Miglior Live di Classe, un’esibizione dal vivo sul palco in cui le scuole in gara hanno cantano un loro testo su basi famose.

Stiamo parlando degli studenti del Liceo Classico Giannone di Benevento che, grazie alla determinazione, al talento e all’entusiasmo dimostrato, hanno conquistato il premio, nella gara conclusiva del concorso nazionale di ludolinguistica promosso da Comix (Franco Cosimo Panini Editore), Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola con il contributo di Mondadori, Museo Egizio, Bper Banca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia