Venti di crisi soffiano sull’amministrazione comunale di San Leucio del Sannio. E’ di ieri la costituzione del gruppo di Forza Italia composto da quattro consiglieri, per la precisione, dalla vicesindaca Giovanna Tozzi, l’assessore ai lavori pubblici Giustino Leone, il consigliere delegato ad ambiente, scuole e Pnrr Gaetano Varricchio, il collega delegato all’urbanistica Enrico Cataudo. I quattro, si ricorderà, avevano già aderito al partito guidato nel Sannio dal deputato Francesco Rubano, nel corso di una cena tenutasi l’anti-vigilia di Natale, presente pure il neo consigliere regionale Fernando Errico. Sembrava solo un’operazione di tipo partitico, ma oggi la musica, per il sindaco mastelliano Nascenzio Iannace, è ben diversa.

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