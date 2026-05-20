I Circoli Territoriali del PD della Valle Telesina esprimono forte preoccupazione per il provvedimento assunto da Poste Italiane che prevede la chiusura temporanea a decorrere da oggi (ieri per chi legge ndr), 19 maggio 2026, dell’Ufficio Postale situato in Via Roma a Telese Terme per l’esecuzione dei lavori infrastrutturali legati al progetto nazionale “POLIS”. Il contestuale trasferimento temporaneo dei servizi presso il Comune di Solopaca è destinato a causare pesanti e inevitabili disagi logistici.
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