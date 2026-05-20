L’ex dirigente comunale Gennaro Santamaria ha lasciato il carcere di Benevento dopo quasi due mesi di detenzione preventiva. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti disposto per il 63enne gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta presentata dai suoi legali, gli avvocati Antonio Di Santo e Andrea De Longis, con il consenso della Procura. Santamaria era stato arrestato il 30 marzo scorso con l’accusa di concussione. Secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe esercitato pressioni su un tecnico professionista affinché gli consegnasse denaro in cambio dello sblocco di alcune pratiche edilizie rimaste ferme negli uffici comunali.

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