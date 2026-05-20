Un raccordo di cooperazione strategico per implementare processi di innovazione digitale, telemedicina, sanità territoriale e governo tecnologico: è quello tracciato dal protocollo siglato da Asl Benevento e Unisannio, insieme nell’affrontare lo scenario affascinante e complesso dell’applicazione delle nuove tecnologie di informatizzazione e digitalizzazione nel settore sanitario, sia sul piano organizzativo e di gestione dati (ICT sanitario, AI, IoT, sistemi di misura, wearable, datanalytics e infrastrutture IT) ma anche su quello di nuovi modelli sperimentali di ricerca applicata, innovazione e attività studio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia