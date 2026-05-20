Ci sono i lavori di costruzione di un parco fotovoltaico al centro di una disputa tra un privato e la Rummo. La spa di Benevento sta realizzando l’impianto non lontano dallo stabilimento di Ponte Valentino, su un fondo nel territorio di Paduli, nel tratto iniziale della fondovalle Tammaro (collegamento con San Giorgio la Molara, mai aperto perché minato da diverse frane). Rummo ha commissionato i lavori alla impresa Novare Sitemi Innovativi (srl di Eboli), e le operazioni in corso sono adesso contestate dal proprietario di un terreno confinante col perimetro del parco, che ha presentato un esposto a Procura e Carabinieri.

Il progetto, in collaborazione con Enel, prevede un impianto da 11 megawatt su una superficie di 12 ettari.

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