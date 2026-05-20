Si è svolto con grande partecipazione, nella giornata di sabato 16 maggio a Pietrelcina, l’evento territoriale di NOVA – Parola all’Italia, il percorso nazionale promosso su iniziativa del Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, per costruire dal basso il programma della futura coalizione progressista attraverso il coinvolgimento diretto di cittadine e cittadini.

Un risultato importante per il territorio sannita, che ha registrato una presenza ampia e partecipata, caratterizzata da un dato particolarmente significativo: la maggior parte dei partecipanti non risultava iscritta al Movimento 5 Stelle, a conferma della natura aperta, inclusiva e civica del progetto NOVA, pensato come spazio di ascolto rivolto all’intera società e non limitato agli appartenenti a una forza politica.

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