Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 09:10, personale della Polizia Locale, congiuntamente a militari della Stazione Carabinieri di San Martino Valle Caudina, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto ritenuto responsabile di furto aggravato.
L’uomo, di anni 35, residente in provincia di Benevento già noto alle Forze dell’ordine, si era introdotto, sapendo della chiusura settimanale, all’interno del cimitero comunale di San Martino Valle Caudina, asportando vasi porta-fiori in rame collocati sulle tombe.
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