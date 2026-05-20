La Segretaria provinciale del Partito Democratico Sannita, Filomena Marcantonio, ha deciso di inviare una missiva urgente al Presidente della Regione Campania Roberto Fico per spiegare la crisi del settore lattiero-caseario che sta colpendo le aziende agricole di Castelfranco in Miscano. La Segretaria provinciale del Partito Democratico Sannita, Filomena Marcantonio, ha deciso di inviare una missiva urgente al Presidente della Regione Campania Roberto Fico per spiegare la crisi del settore lattiero-caseario che sta colpendo le aziende agricole di Castelfranco in Miscano.

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