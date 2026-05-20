Non sarà un mercato fatto di stravolgimenti. Più che altro, nella costruzione della rosa chiamata ad affrontare il campionato di Serie B, il Benevento dovrà lavorare di precisione. Nella programmazione della prossima stagione e nella definizione delle strategie da mettere in campo per modellare il proprio organico, il club di via Santa Colomba dovrà necessariamente tener conto delle regole imposte dalla Lega B, decisamente più stringenti rispetto alla Lega Pro. Ogni squadra, infatti, dovrà presentare tre liste: una composta da 18 giocatori over 23 (ossia nati fino al 31 dicembre 2002); un’altra che include due calciatori bandiera (che abbiano cioè disputato quattro stagioni nel club, anche non consecutive e anche nel settore giovanile, a patto che siano stati di proprietà); l’ultima che riguarda gli under, calciatori nati a partire dal 1° gennaio 2003, che non fanno numero.

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