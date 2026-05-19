Entra nella fase operativa il grande progetto di valorizzazione turistica della Via Appia che vede il Comune di Benevento nel ruolo di capofila di un’importante rete di Comuni del Sannio. Su proposta dell’assessore alla Cultura, la Giunta comunale ha approvato una delibera che sblocca l’iter per l’accesso ai finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027.
L’atto approvato definisce i dettagli tecnici ed economici per l’utilizzo di ben 756mila euro, destinati specificamente al territorio della provincia di Benevento.
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