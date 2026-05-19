Una stagione chiusa in trionfo. Con la conquista della Supercoppa, il Benevento ha messo il sigillo su un’annata memorabile, ma al tempo stesso ha sistemato anche il primo mattone di un futuro in cui continuare a essere protagonista. Ora che gli impegni agonistici sono finiti, in casa giallorossa la priorità si sposta dal campo alle trattative, la cui programmazione partirà inevitabilmente dalla valutazione sul materiale che Floro Flores ha già a disposizione. In tal senso, già nei giorni scorsi ci sono stati i primi confronti che ora dovranno entrare necessariamente nel vivo, per capire come intervenire sulla rosa che ha dominato il campionato di Serie C e permetterle di essere competitiva anche nella categoria superiore.

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