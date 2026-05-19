L’ennesimo trionfo con quella che è diventata ormai la maglia di casa e, ora, un futuro tutto da scrivere. Il nuovo matrimonio con il Benevento ha regalato a Luca Caldirola una delle pagine più belle della sua carriera: doppietta storica per la Strega e per il gigante di Desio che, in realtà, potrebbe vantare anche un altro trionfo in bacheca. Quello della sua Folgore Caratese, sposata lo scorso settembre fino al ‘sì’ dell’inverno, pronunciato a gennaio con il Benevento. Ha vinto ovunque Luca Caldirola e tra i suoi progetti per il futuro c’è la volontà di inseguire traguardi, obiettivi e sogni con la Strega anche in Serie B, categoria già affrontata con Inzaghi e conquistata a suon di record. A confidarlo è stato lo stesso difensore dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Serie C, vissuta da protagonista.

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