Entra decisamente nel vivo la campagna elettorale a Sant’Agata de’ Goti. A infiammare il dibattito politico è un duro botta e risposta tra Giovannina Piccoli, candidata sindaco per la lista “Oggi e Domani”, e lo sfidante Carmine Valentino. Al centro della contesa la gestione del passato, la stabilità finanziaria dell’ente e la credibilità politica.

Ad aprire le ostilità è Giovannina Piccoli, che rivendica la serietà dell’azione di governo della sua compagine, richiamando i cittadini al valore della memoria storica. “Sant’Agata ha memoria. I cittadini sanno distinguere fra polemica e responsabilità di governo”, esordisce la candidata di Oggi e Domani.

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