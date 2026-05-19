Federconsumatori Benevento aveva sollevato un problema di cartelle ingiustificate spedite a numerosi contribuenti a San Giorgio del Sannio. Il tema è stato ripreso nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dall’assessora al bilancio Alessia Accettola, che ha effettivamente parlato di errori negli avvisi, collegandoli al lavoro sulle banche dati effettuato durante la precedente gestione amministrativa. Poi, ieri, l’associazione dei consumatori ha annunciato l’apertura di uno sportello informativo legale a San Giorgio per fare luce sulle intimazioni di pagamento.

“A seguito di una prima verifica legale condotta dai consulenti dell’associazione, sono emersi profili di illegittimità in merito alla regolarità dei titoli esecutivi e delle procedure di riscossione avviate dall’ente comunale”, fanno sapere dalla sigla.

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