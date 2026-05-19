Modi a Roma, Adnkronos in diretta: lo speciale con Terzi, Talò e gli esperti dall’India

(Adnkronos) – La visita di Narendra Modi a Roma, in programma il 20 maggio, è un appuntamento che va ben oltre il protocollo diplomatico. Per la prima volta un premier indiano arriva a Palazzo Chigi per un incontro bilaterale dedicato con Giorgia Meloni: sul tavolo ci sono il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), la cooperazione nella difesa e la co-produzione industriale, la sicurezza energetica e la transizione verde.

Adnkronos seguirà l’incontro in diretta, a partire dalle 13, con la conduzione del vicedirettore Giorgio Rutelli e le analisi di cinque ospiti di primo piano:

Giulio Terzi di Sant’Agata — Presidente della Commissione per le Politiche dell’Unione Europea del Senato, già ministro degli Affari Esteri e ambasciatore presso le Nazioni Unite.

Francesco Maria Talò — Inviato Speciale dell’Italia per il Corridoio Economico India–Medio Oriente–Europa (IMEC), già consigliere diplomatico della Presidente del Consiglio, ambasciatore alla Nato e in Israele.

Vas Shenoy — Chief Representative per l’Italia della Indian Chamber of Commerce, esperto di relazioni India-Europa

Swasti Rao — Professoressa di Studi Strategici e di Sicurezza alla O.P. Jindal Global University, dove coordina il programma di M.A. in India Studies. Specializzata in sicurezza dell’Indo-Pacifico, politica estera indiana e dinamiche del Golfo Persico

Anil Trigunayat — Già Ambasciatore dell’India in Giordania, Libia e Malta, con oltre tre decenni di carriera diplomatica tra Washington, Mosca e il Medio Oriente. Distinguished Fellow e responsabile del West Asia Experts Group presso la Vivekananda International Foundation