I Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne, pregiudicato, disoccupato responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e del padre disabile. Nel pomeriggio di domenica, in particolare, i militari sono intervenuti su richiesta della signora 66enne che, dopo essere stata aggredita e minacciata dal figlio che pretendeva denaro, si era rifugiata a casa dei vicini e aveva allertato il 112 in forte stato di agitazione.

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