Lavoro: l’ingegnere del futuro? Vincono i professionisti ibridi

Roma, 19 mag. (Labitalia) – Il panorama dell’ingegneria e della consulenza It sta attraversando una metamorfosi senza precedenti. Secondo le analisi elaborate da agap2, multinazionale di consulenza operativa specializzata nel mondo dell’ingegneria e dell’It, oggi il mercato del lavoro non premia più la semplice competenza settoriale, ma esige una visione d’insieme capace di governare una sempre maggior complessità. I dati e l’esperienza sul campo parlano chiaro: la specializzazione verticale, naturalmente sempre fondamentale, non è più sufficiente a garantire la competitività aziendale. Le imprese faticano oggi a reperire figure ibride, ovvero professionisti in grado di leggere e interpretare sistemi complessi senza limitarsi all’ottimizzazione di un singolo segmento di processo. Secondo l’analisi di agap2, sono quattro gli ambiti che stanno vivendo una rivoluzione senza precedenti.

-Ingegneria gestionale: dal processo alla resilienza di filiera. Il ruolo del gestionale si è allargato ben oltre l’efficientamento interno. Dopo le recenti crisi globali di approvvigionamento, le imprese non cercano più solo controllori di costi, ma strateghi capaci di ridisegnare intere filiere, rendendole resilienti e sostenibili. Emerge inoltre una nuova frontiera: la richiesta da parte di fondi di investimento e advisor industriali di profili tecnici capaci di valutare startup e progetti deep tech. Un ruolo di ‘analista tecnico-finanziario’ che fino a pochi anni fa non esisteva in modo strutturato e che oggi è centrale per la competitività del sistema Paese.

-Ingegneria biomedica: il confine labile tra ospedale e fabbrica. È il settore dove la convergenza tecnologica è più dirompente. La robotica chirurgica e i dispositivi di supporto motorio o collaborativi stanno eliminando la linea di demarcazione tra ambito clinico e produzione industriale. La carenza di professionisti capaci di operare fluidamente tra questi due mondi rappresenti oggi uno dei principali colli di bottiglia per l’innovazione del comparto med-tech in Italia.

-Ingegneria meccanica: il cuore pulsante della digital transformation. Sebbene il nome richiami la tradizione, gli sbocchi occupazionali sono radicalmente mutati: grazie a digital twin, manifattura additiva e integrazione di sistemi cyber-fisici, gli ingegneri meccanici sono oggi una delle figure più richieste nei processi di trasformazione industriale. -Ingegneria aerospaziale: l’era della space economy. La crescita del comparto spaziale in Italia è, ormai, una realtà concreta. Dalla comunicazione satellitare all’osservazione della terra per scopi ambientali, il mercato è oggi profondamente diverso rispetto a dieci anni fa. La filiera italiana si è finalmente proiettata su scala internazionale, rendendo questo ambito ricco di opportunità.

Dall’osservatorio di agap2, inoltre, emergono tre macro-tendenze destinate a dominare il prossimo triennio dal punto di vista delle opportunità professionali: Manifattura avanzata che richiede figure che governino l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla simulazione virtuale alla produzione fisica, fino alla manutenzione predittiva tramite IoT; Consolidamento aerospaziale che registra il passaggio da una ricerca d’élite a una produzione industriale su larga scala per le costellazioni satellitari; Finanza tecnica che rappresenta la tendenza più sorprendente, in cui gli ingegneri entrano nelle stanze dei bottoni della finanza per affiancare investitori e advisor nella valutazione di progetti industriali ad alto contenuto tecnologico, una figura rara, dotata di un ‘occhio tecnico’ indispensabile per minimizzare i rischi di investimento.

“L’attuale dinamica del mercato del lavoro nel comparto engineering – precisa Enrica Ceccato, Hr director di agap2 – evidenzia un paradosso: mentre la domanda di competenze tecniche cresce, la specializzazione puramente verticale inizia a mostrare i propri limiti strutturali. La nostra analisi conferma che il vero valore aggiunto si è spostato sulla capacità di presidiare l’intersezione tra ambiti diversi. Non servono più solo esperti di singole fasi, ma professionisti capaci di leggere e governare i processi nella loro interezza. La vera sfida per il sistema formativo e per la consulenza non è più solo il semplice trasferimento di know-how tecnico, ma rappresenta lo sviluppo di una visione d’insieme che permetta di integrare filiere complesse, dalla gestione delle supply chain resilienti fino alle nuove frontiere della space economy e della robotica collaborativa. La figura ibrida, dunque, non è più un’eccezione, ma il requisito fondamentale per garantire la competitività delle imprese del nostro territorio e del sistema paese”.