Stretta nei controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che nei giorni scorsi sono stati impegnati in verifiche alla circolazione stradale ed in ispezioni di alcuni locali pubblici che svolgono attività di intrattenimento musicale. Lo scopo del servizio, fortemente voluto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, colonello Marco Keten, è quello di assicurare la dovuta serenità ai cittadini della valle Telesina attraverso la prevenzione degli incidenti stradali e le verifiche sulla sicurezza dei locali che ospitano serate danzanti, dopo i tragici fatti svizzeri.

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