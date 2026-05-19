Guardia Sanframondi – Di Lonardo rivendica i risultati: «Parlano i fatti»

Un comizio senza esclusione di colpi quello di sabato sera in piazza Castello. Il sindaco uscente Raffaele Di Lonardo, a capo della lista Insieme per Guardia, ha replicato punto su punto alle stoccate riservategli qualche giorno prima dalla compagine Guardia Orizzonte Comune guidata da Giovanni Ceniccola.

«Il candidato sindaco dell’altra lista punta il dito continuamente sul fatto che io sia stato assessore e vicesindaco tra il 2015 e il 2017 – esordisce il primo cittadino –. Ma ho già chiarito questo punto durante la campagna elettorale del 2020, e i cittadini hanno compreso il motivo della mia scelta: non condividevo più le modalità di amministrare della giunta Panza. Oggi la questione viene riproposta come se fosse molto più seria dei programmi, dei progetti che si sono realizzati e di quelli da realizzare».

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