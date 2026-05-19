Formazione, Knowhow.org: a Milano primo knowledge center di rete globale﻿

Milano, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Inaugurato oggi a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l’obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, situata nell’Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia, è stata aperta ufficialmente alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Console Generale degli Stati Uniti Douglass Benning.

L’evento inoltre ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Fanta Aw (ceo di Nafsa – Association of International Educators), Dante Roscini (Harvard Business School), Marcello Presicci, Fondatore di Scuola Politica – Vivere nella Comunità School, Daniel Butler, già Professore e Associate Dean for International Studies presso Auburn University, Danilo Gallinari (Senior Vice President di Knowhow.org ed ex giocatore Nba), Luigi de Siervo (ad Lega Serie A) e l’atleta olimpico Filippo Magnini.

Knowhow.org non è un’università, ma un abilitatore che crea le condizioni per la formazione accademica internazionale attraverso infrastrutture permanenti, partnership pluriennali e integrazione profonda con il territorio. Fondata dagli imprenditori italiani Daniele Frappelli e Candida Zarrelli, Knowhow.org nasce da oltre dieci anni di esperienza nel settore dell’education: dal 2015 a oggi, i programmi sviluppati in partnership con l’Auburn University e l’Harbert College of Business hanno coinvolto oltre 1.600 studenti e docenti statunitensi tra Italia e Spagna.

Il programma oggi accoglie 402 studenti statunitensi a Milano, con una crescita del +186% nel quinquennio 2022-2026 rispetto al periodo 2015-2019. Un dato, secondo un’analisi condotta da Assolombarda per Knowhow.org, in linea con l’andamento delle presenze di studenti internazionali a Milano che nel post Covid sono cresciute del +145%, segno dell’attrattività della città metropolitana che si posiziona al primo posto in Italia per PIL ed export e come location di rilievo nei ranking internazionali che valutano le città mondiali in termini di centralità nelle reti globali e di place for business.

Le prospettive di crescita degli studenti della piattaforma Knowhow.org per il 2027 indicano un’ulteriore accelerazione, arrivando ad un totale di almeno 2.300 studenti coinvolti tra il 2015 e il 2027.

Siamo convinti che i leader del futuro non si formino più soltanto tra i banchi universitari, ma nel confronto diretto con la complessità del mondo reale, colmando il divario tra eccellenza accademica e competenze pratiche. È questa convinzione che ci ha spinto a costruire qualcosa di strutturalmente nuovo: un modello scalabile e replicabile su scala globale, pensato in particolare per rispondere alla crescente domanda di internazionalizzazione delle università statunitensi” sottolinea Daniele Frappelli, co-fondatore di Knowhow.org.” Il cuore del progetto è rappresentato dalle partnership e connessioni che possiamo attivare con realtà chiave del territorio e Milano in questo senso rappresenta un laboratorio formativo dove imprese, cultura e società costituiscono un ecosistema unico, di cui possono beneficiare gli studenti e cui allo stesso tempo possono contribuire positivamente”.