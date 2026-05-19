E’ partita la procedura sulle modalità organizzative della tradizionale Festa della Madonna delle Grazie che si svolgerà nei giorni 30 giugno, 1, 2 e 3 luglio 2026.

Un evento molto sentito tra la popolazione e tradizionalmente caratterizzato dall’intensa partecipazione da parte della cittadinanza del capoluogo e dei residenti dei paesi limitrofi. Istituito il gruppo lavoro presso il Settore Attività Produttive del Comune di Benevento dove l’iniziativa rappresenta un tradizionale appuntamento di grande interesse economico anche per gli operatori commerciali, considerato il notevole afflusso di visitatori nelle giornate di svolgimento della Festa.

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