Arte, storia e cultura. Il Comune di Benevento punta alla valorizzazione del grande patrimonio presente sul territorio.

L’Area archeologica dell’Arco del Sacramento si prepara a tornare nel pieno della pubblica fruizione con un ricco cartellone di eventi estivi. Su proposta dell’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini, la Giunta comunale presieduta dal sindaco Mastella ha approvato il programma e il calendario del Festival ‘Estate all’Arco del Sacramento’, che animerà il sito storico tra i mesi di giugno e settembre 2026.

La delibera assume un significato profondo per la comunità e la macchina amministrativa: la rassegna sarà infatti solennemente intitolata alla memoria del Dottor Alessandro Verdicchio, Dirigente del Settore Cultura recentemente scomparso, in segno di riconoscimento per il suo instancabile impegno umano e professionale nell’ideazione e nel coordinamento di questo progetto.

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