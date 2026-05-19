Un confronto pubblico fra le tre liste.

E’ la richiesta formulata da Domenico Errico, candidato sindaco di ‘Calvi insieme’, anche alla luce di un calendario dei comizi fitto, che ha registrato in diverse occasioni incontri di due liste nella stessa serata. Anche al fine di consentire la possibilità di ascoltare tutte le proposte presenti nei programmi, Errico ha proposto agli avversari Armando Rocco e Vincenzo Parziale di organizzare, in occasione della serata di chiusura della campagna, un confronto tra i tre candidati sindaco.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia