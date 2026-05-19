I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, agli ordini del Colonnello Marco Keten, continuano nel lavoro si controllo del territorio, anche con riferimento alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a contrastare il lavoro irregolare ed il caporalato.
Nella settimana scorsa i militari dell’Arma territoriale ed il personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro del capoluogo sannita hanno effettuato una serie di verifiche presso diverse attività produttive della provincia.
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