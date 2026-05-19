Nuovo avanzamento infrastrutturale e tecnologico medicale per l’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento: è stato inaugurato ieri mattina il reparto Medicina d’urgenza e Terapia subintensiva del polo ospedaliero di Benevento.

Una realtà dotato di 12 posti letto di degenza ordinaria (settore Medicina d’urgenza) e sei posti letto di Terapia subintensiva di cui uno dedicato all’isolamento (settore Terapia Subintensiva).

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