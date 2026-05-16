Modena, auto sulla folla: 8 feriti, 4 gravi. Attentatore fugge, bloccato dai passanti

Modena, 16 mag. (Adnkronos) – Un’auto ha falciato oggi sabato 16 maggio alcuni pedoni in centro a Modena. Sono otto le persone investite: di queste, 4 sono gravi. Bloccato un uomo di 31 anni. E’ accaduto in via Emilia Centro.

L’uomo alla guida dell’auto, italiano di origini marocchine, è ora in questura sotto interrogatorio. Non sembra sotto effetto di droga o alcool. La polizia sta per eseguire una perquisizione nell’abitazione di Salim El Koudri a Ravarino.

In passato è stato sottoposto a cure psichiatriche.

Tra i “quattro feriti gravi”, anche una donna che è “stata presa in pieno” dall’auto dell’aggressore e “purtroppo le sono state amputate le gambe”, fa sapere il sindaco di Modena Massimo Mezzetti in collegamento con Rainews24.

Una donna di 55 anni, elitrasportata all’ospedale Maggiore di Bologna, è in pericolo di vita. Ha riportato serie fratture. Nella stessa struttura ospedaliera è ricoverato anche un uomo di 55 anni, la cui prognosi è riservata.

“. Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l’altro alla testa”, ha raccontato a Skytg24 Luca Signorelli, uno dei passanti che ha bloccato l’uomo al volante dell’auto.

“Il responsabile di questo atto pazzesco, come si vede dai video, è entrato nella strada principale e si è fiondato direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina. Fortunatamente non ci sono vittime ma purtroppo abbiamo quattro feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena”, ha detto Mezzetti in un videomessaggio sui social.

“L’investitore, sulla trentina, è sceso la macchina e si è dato alla fuga. Voglio ringraziare i quattro o cinque cittadini che lo hanno inseguito e nonostante lui fosse, a quanto pare, armato di un coltello, lo hanno atterrato, buttato per terra e catturato e lo hanno consegnato alle forze dell’ordine – ha aggiunto il sindaco – A loro va il mio grandissimo ringraziamento per il coraggio e il senso civico che hanno avuto. Sono momenti drammatici, fare supposizioni su quello che è accaduto adesso è troppo presto. Tra breve faremo un punto in prefettura con le forze dell’ordine, il prefetto, e cercheremo di acquisire più notizie. L’uomo è in questura, lo stanno interrogando e ci saranno tutte le indagini del caso”.