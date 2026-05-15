Italia-Emirati, Urso: “In 2025 nostro export in Eau +27%, obiettivo 40 mld investimenti emiratini in Italia”

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – “Voglio ringraziare il governo emiratino di essere in maniera così significativa presente a a questo vertice, che assume una rilevanza ancora più evidente alla luce di quello che è accaduto e sta accadendo in quella regione. E per dare il primo segnale, io credo che la Commissione europea dovrebbe sottoscrivere al più presto l’accordo di libero scambio con gli Emirati che sarebbe un segnale importante sul piano economico produttivo, ma anche e soprattutto, sul piano politico, per dire agli Emirati ‘noi ci siamo, crediamo in voi e vogliamo crescere con voi'”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo dal palco di Investopia, l’evento in corso a Milano. “L’accordo di libero scambio con gli Emirati -spiega Urso- potrebbe fare da apripista per il più vasto e significativo accordo di libero scambio col Consiglio di cooperazione del Golfo, come è già accaduto tra Nuova Zelanda ed Emirati prima e poi tra la Nuova Zelanda e il Consiglio di Cooperazione del Golfo”. “Credo – ha proseguito- che sia il momento giusto per sottoscrivere prima l’accordo con gli Emirati, che è più facile da finalizzare e sotto la spinta di questo modello, fare altrettanto con tutta l’area del Golfo”.

In merito a una potenziale valutazione sull’utilizzo del Golden Power per il dossier Ferretti “è arrivata una richiesta in tal senso che è al vaglio degli uffici competenti, non riguarda ovviamente solo il mio dicastero, ma anche innanzitutto il ministero della Difesa avendo Ferretti anche la parte produttiva che riguarda la Difesa. Gli uffici stanno lavorando celermente”, ha sottolineato Urso.

“A inizio legislatura abbiamo detto che Stellantis doveva tornare centrale nel nostro paese. Così è stato. Abbiamo anche detto che era necessario avere nel nostro paese anche una seconda casa automobilistica. Abbiamo sottoscritto degli accordi governativi durante la nostra missione in Cina per far capire loro che a noi interessava un’altra casa automobilistica che intendesse produrre e non assemblare nel nostro paese, utilizzando la filiera della componentistica italiana. Penso che ci siano diversi interessi di più case automobilistiche cinesi”, ha detto il ministro a margine dell’evento in corso a Milano. L’azione congiunta con l’Unione Europea, “ha reso necessario alle imprese cinesi di investire in Europa per essere competitivi sul mercato europeo. Credo che forse più di una, più di due o anche più di tre stiano pensando di farlo anche nel nostro Paese, tanto più alla luce del fatto che Stellantis intende realizzare con queste case automobilistiche una partnership non meramente commerciale. Benvenuti”.

“Gli investimenti esteri, in questi tre anni, in Italia, nel comparto dello spazio, sono aumentati del 37%. E sullo spazio ieri c’è stata la riunione del Committee presieduto da Giorgia Meloni, durante la quale si è preso atto di questa grande crescita del comparto spaziale. Abbiamo messo in campo quasi 8 miliardi da qui al 2028″, ha detto Urso. Il ministro ha poi sottolineato come le risorse del Pnrr siano state utilizzate “al meglio” per la realizzazione di quattro space Factory in Piemonte, in Lombardia, nel Lazio e in Puglia. “Abbiamo scommesso sui progetti dell’Agenzia Spaziale Europea diventando i secondi contributori al fianco della Francia – ha evidenziato -. Abbiamo sottoscritto accordi strategici con la Nasa, che ci permette di partecipare alla missione Artemis realizzando la casa degli astronauti sulla Luna. E il modulo abitativo in cui vivranno gli astronauti che dovranno colonizzare la Luna sarà realizzato a Torino”. “Questo ci consentirà, tra l’altro, di avere nel programma due astronauti italiani, forse i primi astronauti europei a calpestare il suolo della Luna”.

Una delle possibili partnership strategiche sullo spazio “è con gli Emirati Arabi”. “Abbiamo già dei programmi comuni per l’esplorazione spaziale – ha detto il ministro -. Abbiamo programmi comuni sottoscritti dalle due agenzie spaziali e interessi comuni a sviluppare lo spazio in Africa”.