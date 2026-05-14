Ucb, continua l’impegno a fianco del villaggio Sos bambini di Saronno

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) – Una giornata dedicata alla manutenzione ordinaria e alla cura degli spazi del Villaggio Sos bambini di Saronno (Varese), attraverso piccoli interventi concreti pensati per contribuire al benessere quotidiano dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie accolte nella struttura. È l’iniziativa che ha coinvolto i collaboratori italiani di Ucb Pharma che ha così rinnovato il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità sociale organizzando la quarta ‘Giornata del volontariato di Ucb Italia’ in collaborazione con Sos Villaggi dei Bambini. Accanto alle attività svolte durante la giornata – informa la farmaceutica in una nota – ulteriori donazioni saranno destinate a sostenere interventi di manutenzione più complessi, che richiederanno il coinvolgimento di professionisti specializzati, con l’obiettivo di continuare a migliorare gli ambienti del centro e renderli sempre più accoglienti e funzionali.

Novità simbolica dell’edizione 2026 è stata la piantumazione di un melograno all’interno del cortile del Villaggio Sos Bambini di Saronno, scelta condivisa con i responsabili della struttura. Albero da sempre associato alla vita, alla prosperità e alla cura, il melograno rappresenta il desiderio di costruire insieme un futuro fondato su attenzione, crescita e responsabilità condivisa.

“Questa giornata rappresenta per noi un momento importante di partecipazione e vicinanza concreta al territorio – ha dichiarato Federico Chinni, General Manager di Ucb Italia – In Ucb crediamo che il nostro ruolo non si esaurisca nello sviluppo di innovazioni scientifiche capaci di migliorare la vita delle persone affette da malattie croniche. Sentiamo anche la responsabilità di essere parte attiva dell’ecosistema della cura, creando valore e collaborando con le comunità in tutte le dimensioni che contribuiscono al benessere delle persone, anche oltre la terapia. La scelta di piantare un melograno vuole essere un segno tangibile di questo impegno: un gesto semplice ma duraturo, che parla di cura, relazioni e futuro condiviso”. La collaborazione con Sos Villaggi dei Bambini – conclude la nota – si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità di Ucb Pharma, che promuove iniziative orientate a generare, nei territori in cui opera, un impatto positivo su più livelli, non solo per i pazienti, ma anche per le comunità e gli operatori del sistema.