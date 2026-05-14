Le condizioni di sicurezza dello stadio ‘Vigorito’, in vista della prossima stagione, sono state al centro del vertice svolto ieri in Prefettura, dove è andata in scena una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblicata, presieduta dal prefetto Raffaela Moscarella. L’incontro, a cui hanno preso parte il sindaco Mastella, il presidente della Provincia, Lombardi, e rappresentanti del Benevento Calcio, è stato convocato per definire gli interventi infrastrutturali e organizzativi ritenuti necessari per l’adeguamento dell’impianto di via Santa Colomba.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia