Una nuova dimensione e un progetto importante in grado di allontanare le difficoltà degli anni precedenti. La promozione in Serie B con il Vicenza per Maxime Leverbe rappresenta la chiusura di un cerchio. Ma soprattutto il giusto riconoscimento per un giocatore che è riuscito a ritrovarsi, mettendo da parte il buio di Benevento e Pisa: “Questa fiducia mi serviva – ha raccontato il difensore a Il Sannio Quotidiano – quelle due stagioni prima del Vicenza non sono state all’altezza, per vari motivi. Ritrovare un progetto così importante mi ha reso molto felice, vincendo questo titolo ho potuto ripagare la fiducia che hanno riposto in me. Spero di continuare così anche l’anno prossimo”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia