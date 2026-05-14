La campagna elettorale a Sant’Agata de’ Goti si accende non soltanto sui programmi. Ma anche sui manifesti. Al centro della questione delle ultime ore, la denuncia presentata dalla lista “Oggi e Domani”, guidata dalla candidata sindaca Giovannina Piccoli, riguardo al sistematico strappo dei propri manifesti elettorali. Attraverso una nota ufficiale, la compagine di Piccoli ha espresso profondo rammarico per quella che viene definita essere una situazione spiacevole e contraria ai principi del confronto democratico. Secondo la lista, tali atti non rappresentano solo un’offesa ai candidati e al lavoro degli attacchini, ma costituiscono un segnale di debolezza e una mancanza di rispetto verso l’intera cittadinanza e l’ambiente.

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