Sul raddoppio della SS372 “Telesina” 1° lotto – tra il km 37,000 (svincolo di San Salvatore Telesino) ed il km 60,900 (svincolo di Benevento) – in provincia di Benevento, intervento atteso da anni e che proprio qualche giorno fa è stato riportato in auge dal Comitato S.O.S 372, arrivano gli aggiornamenti dell’Anas. “Come noto, si tratta di un importante intervento dell’estensione di circa 25 km, in un contesto urbano e territoriale complesso anche per via delle interferenze con altre infrastrutture strategiche, tra le quali la linea ferroviaria dell’Alta Velocità Napoli-Bari e la nuova diga di Campolattaro. Tale complessità d’ambito, oltrechè la necessità di recepire tutte le prescrizioni formulate in sede di approvazione del progetto definitivo ed i vincoli imposti dalle sopravvenute condizioni ambientali e territoriali, hanno richiesto diversi e particolari approfondimenti in fase di redazione del progetto esecutivo, consegnato ad Anas dall’appaltatore. In contemporanea allo sviluppo progettuale, Anas ha comunque avviato e realizzato una pluralità di interventi e lavorazioni di natura specialistica, propedeutici alla cantierizzazione dell’opera e necessari per il rispetto delle prescrizioni ricevute dagli Enti competenti. Si citano, in particolare, le attività relative alla archeologia, alla bonifica da ordigni bellici, agli espropri ed alla rimozione delle interferenze, ad oggi quantificabili in un investimento di circa 25 milioni di euro”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia