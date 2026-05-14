“D’intesa con la manager del San Pio Maria Morgante, ho deciso che si svolgerà a Palazzo Mosti un’Assemblea dei sindaci dedicata alle possibilità di potenziare l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti.

L’appuntamento sarà utile per approfondire anche e soprattutto del rafforzamento dell’organico medico-sanitario, tema imprescindibile”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Per ragioni di correttezza e per evitare i rischi di strumentalizzazioni elettorali, l’appuntamento istituzionale si terrà dopo le elezioni amministrative di Sant’Agata de’ Goti”, chiude Mastella.